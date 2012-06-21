Марківська громада реалізує державну програму «Доступна медицина»: будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини розпочато у селі Лісна Поляна. Як підкреслили у пресслужбі Марківської селищної ради, рішення облаштувати новий медичний заклад саме тут обґрунтоване, бо це географічно зручно всім жителям району, адже він рівновіддалений від багатьох населених пунктів.
«Нам пощастило: є лікарка сімейної практики з відповідною освітою й досвідом роботи, яка незабаром виходить з декретної відпустки, і до завершення будівництва вона працевлаштується в новозбудованій амбулаторії. Добре, що незважаючи на вигідні пропозиції щодо післядекретного працевлаштування вона погодилася працювати саме у нас. А це вже економія часу на додаткове навчання та пошук спеціаліста відповідного медичного напряму», — зауважила головна лікарка КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги МРР» Тамара Лигута.
Амбулаторію будують за рахунок передбаченої субвенції з державного бюджету та на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»