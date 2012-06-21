Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Перші випадки кору були зареєстровані серед школярів і педагогів Кремінської ЗОШ № 2, які в складі команди брали участь у спортивних змаганнях «Сооlgames» у Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ). На той час там було зареєстровано два випадку хвороби серед дітей Вінницької та Івано-Франківської областей, що перебували на відпочинку в дитячому центрі. Такі дані оприлюднено під час засідання Кремінської районної комісії з питань ТЕБ та НС.
Станом на 9 січня в місті Кремінна зареєстровано 11 випадків кору. Дві людини — це дорослі, інші — діти.
Після обговорень комісією було прийняте рішення визнати доцільним обмеження з 14 до 20 січня п. р. проведення масових заходів, особливо з участю дітей, та продовжити канікули у школах міста до 20 січня.
Обмежити практичні заняття студентів з перебуванням у медичних закладах до 20 січня рекомендовано і директору медичного коледжу.