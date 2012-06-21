За оперативними економічними показниками, нині на підконтрольній українській владі території області знаходяться 493 промислових підприємства. З них переважна частина – 410 – це саме малі підприємства. Загальний показник обсягу реалізованої промислової продукції минулого року складає майже 21 мільярд гривень, тобто 1% від загальнодержавного.
«Не хочу повторюватися і називати причини, що призвели до зменшення, вони загальновідомі. Але завершення у 2019 році роботи з під’єднання до єдиної енергетичної системи України може стабілізувати деякі моменти у розвитку промисловості Луганської області», – коментує ситуацію директор обласного департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Сергій Медведчук.
Та, на його думку, перспектива розвитку для Луганщини – це саме малий бізнес.
«Бо він гнучкий, тобто такі підприємства можуть реагувати на якісь зміни дуже оперативно», – підкреслює Сергій Медведчук.
Через те, що в області тепер опікаються малим бізнесом, у 2018 році було започатковано пілотний проект-конкурс щодо відбору проектів підприємств, яким компенсували відсоткову ставку по кредитам. На це з обласного бюджету було виділено півмільйона гривень, і таку пільгу отримали чотири підприємства. Програма себе виправдала, тому на цей рік на Луганщині в проекті обласного бюджету на компенсацію ставки за кредитом для малих підприємств вже заклали 2 мільйони гривень.
«Вважаю за доцільне компенсувати відсоткову ставку саме малим підприємствам, які мають кредит та стабільно працюють. Головне тут – це відповідальність бізнесу»,– підкреслив директор обласного департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»