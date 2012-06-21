У зоні облаштування державного кордону України на Луганщині археологи нарахували близько 200 пам’яток архітектури. Питання, як українсько-російський кордон укріпити, але культурну спадщину зберегти, обговорили на нараді, участь у якій взяли фахівці профільних структурних підрозділів Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської облдержадміністрацій, Держприкордонслужби України та Інституту археології НАНУ.
«Ми обговорюємо ситуацію, що стосується проєкту «Стіна»: укріплення слід побудувати, але спадщину треба зберегти», — заявив голова ВГО «Спілка археологів України» Яків Гершкович.
За словами наукового співробітника відділу археології Криму і Північно-Західного Причорномор’я НАНУ Сергія Теліженка, в зоні облаштування державного кордону України лише в Луганській області археологи нарахували близько 200 пам’яток архітектури, які можуть зруйнувати внаслідок проведення інженерно-технічних робіт. Багато цих курганів ще й утворюють групи, тому їх там може бути значно більше. Крім того, ділянки кордону проходять низинами вздовж річок і балок, де можуть бути поселення. Ситуація загострюється і через те, що, за словами археологів, увесь каталог пам’яток залишився в Луганську: його не встигли перевезти у 2014 році. Фахівці акцентували, що, крім нещодавно виявлених, у зону проведення робіт потрапляють окремі пам’ятки, які вже мають відповідний юридичний статус, тож їх охороняє міжнародне право. Відповідно до чинного законодавства, замовник будівництва повинен фінансувати проведення робіт з археологічного обстеження на таких об’єктах. Проте нині фінансування немає. За підсумками обговорення питань запропоновано погодити проєкт плану заходів щодо збереження культурного надбання, розташованого у зоні інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону, який дасть змогу забезпечити належне фінансування проведення археологічних розвідок, дослідження окремих об’єктів та мінімізувати репутаційні ризики, пов’язані з порушенням чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»