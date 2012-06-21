Фальшивий лист про нібито вжиття надзвичайних заходів зі сфабрикованим підписом заступника голови Луганської облдержадміністрації надійшов на адресу Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «Центральна міська лікарня ім. Титова».
За словами виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації Сергія Філя, насправді лист з відповідним вихідним номером був розісланий ще наприкінці жовтня, і документ стосувався проведення першого засідання Сєвєродонецької госпітальної ради.
«Провокації продовжуються, але ми і не очікували нічого іншого від окупанта. Підроблено документ, так ще й підпис заступника голови облдержадміністрації. Воєнний стан – не привід зупинятися у розвитку. Ми продовжуємо системну роботу. На будь-які подібні дії провокаторів ми реагуватимемо максимально жорстко», – заявив Сергій Філь.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»