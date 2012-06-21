У підсумку минулорічної кампанії декларування на Луганщині про доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень прозвітували 35 громадян. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області.
Також у повідомленні зазначається, що за підсумками деклараційної кампанії, всього в Україні доходи в розмірі понад 1 мільйон гривень задекларували 4817 громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. Найбільше мільйонерів, які подали декларації, обліковується у м. Києві. Серед лідерів також Київська область – 333 особи, Харківська – 328 та Дніпропетровська – 303. Наймолодшому платнику податків, яким задекларовано доходи понад 1 мільйон гривень, виповнилось 7 років, а найстаршому – 99 років.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»