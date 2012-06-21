Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У районах області прийняли відповідні рішення органи влади 13 сільських рад та чотирьох об’єднаних територіальних громад, враховуючі інтереси всіх зацікавлених сторін.
На території двох міст обласного значення – у Лисичанську та Рубіжному – з 22 вечора до шостої або восьмої ранку (у другому випадку) щоденно, враховуючи вихідні та святкові дні. У Сєвєродонецьку наразі міська влада розглядає питання щодо доцільності таких обмежень.
Як відомо, з 25 квітня 2018 року набрав чинності Закон України від 22.03.2018 № 2376-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових».
У прифронтовій зоні таке рішення набуває особливого сенсу.