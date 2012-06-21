Від імені керівництва прокуратури Луганської області до посадових осіб державної влади, організацій та юридичних осіб телефонують невідомі з вимогою надати їм грошові кошти.
За попередніми даними, передає прес-служба прокуратури Луганщини, дзвінки надходять з окупованої території області.
За вказаними фактами прокуратура Луганської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).
Прокуратура звертається до громадськості, юридичних осіб, організацій, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування не піддаватися на провокації, а в разі отримання інформації щодо таких пропозицій, вчинення протиправних дій від імені працівників органів прокуратури області, звертатися до правоохоронних органів.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»