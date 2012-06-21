Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Анонімний дзвінок про начебто замінування шахти «Гірська» держпідприємства «Первомайськвугілля», що в Попаснянському районі, поліція отримала близько 15 години.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганщини, територію шахти негайно оточили. З адмінбудівлі та наземних шахтних приміщень евакуювали усіх працівників, на гора підняли 8 гірників, робочий процес шахти призупинили.
Спеціалісти вибухотехніки завершили обстеження приміщень, будівлі та території шахти – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Анонімний дзвінок про замінування шахти виявися хибним.
Робочий процес на шахті «Гірська» було відновлено о 18.30. Поліція перевіряє анонімний дзвінок.