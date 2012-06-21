Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
«Проблема зайнятості населення у Луганській області ускладнюється бойовими діями, які загострюють трудову міграцію, а також мораторієм на проведення перевірок, який триває вже п’ятий рік та породжує тіньову зайнятість», – вважає в.о. начальника обласного департаменту соціального захисту населення Інна Сердюкова.
Доповідачка представила на розгляд колегії проект Програми зайнятості населення Луганської області до 2020 року.
«В умовах трудової міграції та тіньової зайнятості необхідна консолідація зусиль для подолання безробіття та створення нових робочих місць», – зазначила Інна Сердюкова.
Новація пропонованого документу – у ньому вперше залучено до виконавців міжнародні організації, які надають гранти на створення власного бізнесу або створення нових робочих місць за рахунок розширення бізнесу (Данська рада у справах біженців, Міжнародна організація з міграції). За рішенням колегії, документ направлено на доопрацювання, створено робочу групу.