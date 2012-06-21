У Біловодській та Сватовській лікарнях сьогодні розпочинаються дослідження пацієнтів на антитіла до коронавірусу, завдячуючи отриманому новітньому обладнанню.
«Перед плановими госпіталізаціями пацієнти мають бути обстежені методом ІФА. З 1 червня 2020 року наша лабораторія має можливість проводити цей вид обстеження, і мешканці Біловодської ОТГ можуть пройти його безкоштовно», — повідомляє головний лікар Біловодської багатопрофільної лікарні Роман Чередниченко.
Завідувач клініко-діагностичною лабораторією Сватовської багатопрофільної лікарні Євген Сердюк теж наводить важливу для місцевих мешканців новину: «Наразі у лабораторії є сучасне медобладнання. З 1 червня лабораторія працюватиме в цілодобовому режимі. Відтепер сватівчанам більше не треба їздити до інших міст».
До речі, це економить людям не тільки час, а й гроші. Наприклад, квиток на автобус до Сєвєродонецька і назад до карантину коштував 300 гривень.
Біохімічний аналізатор, який відтепер працюватиме у Сватовому і дозволяє проводити тестування, коштує 500 тисяч гривень. «Таким апаратом здебільшого користуються у приватних клініках, де за обстеження людина має платити гроші. Ми ж усі аналізи для пацієнтів робимо безкоштовно, але тільки за направленням лікаря», — підкреслює Євген Сердюк.
До роботи з тестування долучився й приватний клініко-діагностичний центр «Фармбіотест», що розташований у Рубіжному. Як повідомляє прес-служба установи, тут здати аналізи можуть усі бажаючі, направлення лікаря не є обов'язковим. Вартість послуги (в залежності від методу дослідження) — від 290 до 1200 гривень. Представники КДЦ «Фармбіотест» заявляють, що уже в перші два дні роботи з тестування до них звернулися понад три десятка людей з різних регіонів Донбасу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»