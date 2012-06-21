Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Загалом на лікуванні в обласному психоневрологічному диспансері села Бутківка Старобільського району перебували 173 пацієнтів. Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло о 20:40.
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління ДСНС України у Луганській області, 101 хворого евакуювали та доправили у лікарню Старобільська та в аналогічний лікувальний заклад до Сватового.
Працювати рятувальникам довелося складно, в умовах щільного задимлення, до того ж, треба було одночасно гасити полум'я та рятувати людей. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 4-х загиблих.
«В області оголошено жалобу за громадянами, які загинули під час пожежі в обласному психоневрологічному диспансері», – повідомила заступник голови Луганської ОДА Катерина Безгинська.
Співробітниками слідчо-оперативної групи ГУ Національної поліції у Луганській області встановлено, що загоряння сталося в одній із палат першого корпусу. Причину виникнення пожежі з’ясовують фахівці. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 270 КК України «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» та ст. 367 КК України «Службова недбалість». На місці події продовжують працювати співробітники поліції.