Міжнародні донори пропонують кілька проєктів, щоб стимулювати економіку Східного Донбасу. Проєкт «Школи фермерства» реалізується за ініціативи Агенції регіонального розвитку Луганської області та фінансується урядом Німеччини. І перші «студенти» вже опановують онлайн основи бізнес-планування, вчаться тваринництву, рослинництву та бджільництву.
За повідомленням Луганського обласного центру зайнятості, серед слухачів «школи фермерства» — багато тимчасово безробітних. Їх не можна зібрати у навчальних аудиторіях через карантинні обмеження, тож дистанційний навчальний курс, під час якого вебінари можна слухати, залишаючись вдома, виявився дуже зручним.
Особливо активно набору до «школи фермерства» сприяли фахівці служби зайнятості з Новопсковського району: вони допомагали безробітним зареєструвалися у проєкті, і щиро вірять, що нові знання допоможуть людям опанувати власну справу.
До того ж Агенція регіонального розвитку Луганської області наразі поширює ще й нові пропозиції. За сприяння цієї громадської організації на Донбасі стартує проєкт, метою якого є розвиток підприємницької діяльності жінок у сільській місцевості. Для цього обрано шлях навчання та отримання ними бізнес навичок.
Проєкт впроваджуватимуть в усіх 12-ти районах Луганщини та у 3-х районах Донеччини. Організатори сподіваються, що його реалізація сприятиме економічній незалежності жінок сільських районів.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»