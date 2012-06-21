На Луганщині завершилась передача державних сіль господарських земель у комунальну власність ОТГ.
Процес передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, які утворені до 2018 року, був розпочатий Кабінетом Міністрів України.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, Троїцькій, Біловодський, Білокуракинський та Нижньодуванській селищним ОТГ передано земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів на їхніх територіях.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»