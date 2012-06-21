Семінар-практикум для співпрацівників системи мав назву «Педагогічна блогосфера – технологія взаємодії педагогічного працівника та здобувачів освіти» і дуже зацікавив його учасників, бо захід проходив у формі вебінару.
«Учасники заходу отримали вичерпну інформацію щодо використання у педагогічній діяльності інтернет-сервісів та мережевих ресурсів, ознайомилися в результатами блоготворення колег та мали можливість скачати відеоінструкції щодо розробки персональних сайтів (блогів) від відповідального методиста»,- ділиться враженнями Тетяна Мищенко.
За її словами, під час заходу було розглянуто наступні питання: можливості інтернет-технологій та їх використання в освітньому процесі, ефективність взаємодії педагогів зі здобувачами освіти за допомогою педагогічних блогів, переваги та недоліки веб-платформ для створення сайтів (блогів), використання інформаційно-освітнього середовища як виклик сучасного рішення модернізації освітньої галузі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»