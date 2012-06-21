Відповідно до перспективного плану впровадження реформи з децентралізації в області близько 20 сільських, селищних громад можуть приєднатися до семи селищних та сільської об’єднаних громад. Адже відповідно до змін, внесених до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у 2017 році у громад, які не об’єдналися протягом 2015-2017 років, з’явилась можливість добровільного приєднання до суміжної ОТГ, визнаної спроможною, та яка, відповідно до перспективного плану формування територій громад області, належить до цієї ОТГ. За такою процедурою вже дві сільські громади приєдналась до двох ОТГ.
За словами заступника голови облдержадміністрації Геннадія Іваненка, вирішено активізувати роботу у цьому напрямі шляхом проведення виїзних робочих зустрічей в громадах з депутатами рад, мешканцями, для проведення інформаційно-просвітницької роботи, надання методичної допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.
«Наразі в області утворено 22 ОТГ до яких увійшли 93 сільські, селищні, міські ради із загальною кількістю населення близько 180 тисяч громадян. 13 громад очікують на перші місцеві вибори.У декількох утворених громадах ще не пройшли вибори, оскільки на заваді стала військова агресія на наших східних кордонах. Однак у майбутньому вибори відбудуться, і люди побачать, наскільки можна реалізувати себе у громадах», – підкреслив Геннадій Іваненко.
Згідно з перспективним планом на Луганщині буде утворено 39 об’єднаних територіальних громад: 28 на підконтрольних українській владі територіях області та 11 громад – на тимчасово окупованих територіях. Зазначений перспективний план корегувався, тепер має бути затверджений урядом.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»