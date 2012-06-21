Нова установа для дітей з особливими потребами з’явилася у Кремінній.
«Настав час, коли від розмов про інклюзію ми перейшли до діла», — так привітав нову соціальну установу голова Кремінської РДА Олег Клименчуков. Центр всебічно забезпечений: тут наявна й комп’ютерна техніка, і меблі та матеріали для професійної діяльності фахівців.
Як повідомляє прес-служба Кремінської РДА, на капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» з місцевого бюджету було витрачено 1445 мільйонів гривень.
Співробітники центру обіцяють в найкоротші терміни провести обстеження дітей, які мають вперше розпочинати здобуття освіти у 2020—2021 навчальному році. Нині в черзі на таку комплексну оцінку вже два десятки дітей.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»