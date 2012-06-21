Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
Торік міста й райони області в межах реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» (42 м на 22 м) долучилися до конкурсу, який оголосило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Спорудження цих об’єктів передбачає співфінансування з державного та місцевих бюджетів. Загальна сума фінансування реалізованих в області проектів становить 6 мільйонів гривень, з яких половину надано з держбюджету.
«Питання відбудови інфраструктури, зокрема спортивної, принципове для обласної влади. Тож вважаю, що ми вдало скористалися можливістю взяти участь у цьому конкурсі. Від Луганщини пройшли чотири проекти, будівництво яких перебуває на завершальній стадії», — зазначив начальник обласного управління молоді та спорту Антон Волохов.
За його словами, залишилось ввести в експлуатацію об’єкти в Міловському та Новоайдарському районах, Чмирівській ОТГ та на території смт Станиця Луганська і проводити змагання.