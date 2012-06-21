Проблему покриття «сірої зони» й більшої частини неконтрольованої території сигналом українських телерадіомовців буде розв’язано після встановлення радіотелевізійної станції на території Попаснянського району Луганської області, а також після розбудови системи малопотужного FM-радіомовлення. Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, уже відведено земельну ділянку під будівництво, завершують розробляти проєктну документацію.
На Донбасі невдовзі мають запрацювати мобільні комплекси, які блокуватимуть сигнали ворожих телеканалів і радіостанцій. Із проблемних питань захисту інформаційного простору української території області очільник Луганщини звернувся до Секретаря РНБО України, адже вздовж лінії розмежування чутний сигнал усіх сепаратистських FM-радіостанцій. Така сама ситуація з російським телебаченням. Є відповідна реакція щодо проблем протидії ворожому контенту й інформаційної реінтеграції Донбасу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»