Більшість клієнтів Луганського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану в Сєверодонецьку — це населення ОРДЛО, які користуються послугою «Шлюб за добу». Таке спостерегла начальник установи Оксана Попова.
«До війни у п’яти районах Луганська були РАЦСи. У лютому 2017 року в Сєверодонецьку створено Луганський міський відділ, який замінив усі відповідні відділи Луганська. І хоч ми обслуговуємо також вимушених переселенців, переважно приймаємо населення окупованої частини області, оскільки є багато звернень від нього. Майже 90% наших клієнтів — це населення ОРДЛО», — розповідає Оксана Попова.
За її словами, люди звертаються з приводу реєстрації народження і смерті, але найпопулярніша в населення з тимчасово окупованої території саме послуга з реєстрації шлюбу.
«Із серпня в нашій установі став працювати пілотний проект «Шлюб за добу», який спростив процедуру реєстрації актів цивільного стану. Люди приїжджають і протягом години можуть розписатися. Ми створили для цього всі умови», — пояснює Оксана Попова.
Протягом минулого року тут зареєстровано 276 шлюбів і 10 розлучень.
«Усі, хто до нас звертається, вважають себе громадянами України, які стали заручниками ситуації і їм доводиться жити в невизнаних республіках», — підкреслює Оксана Попова.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»