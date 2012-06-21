У селі Смолянинове вогонь завдав немало клопотів місцевим жителям. Серед потерпілих люди, які мешкають на вулиці Піщана.
«Згоріли навіть дубові ворота!.. Зранку, як зазвичай, поїхали у місто на роботу. А коли про біду нам зателефонували сусіди, ми вже не змогли прорватися додому. Вогонь знищив три господарські споруди, а хата вціліла якимось дивом, хоча вигоріли двері. Ночувати там поки неможливо, але й залишити без нагляду страшно: можуть поцупити те, що вціліло… Лихо сталося миттєво. Ще кілька днів тому ми переживали за людей із західних областей України, які потерпіли від повені, а сьогодні самі стали погорільцями», – бідкається Олена Осиченко.
Жителі села, з якими довелося поспілкувалася, розповідають, що, на жаль, погоріли не тільки будинки та речі, а й загинула худоба: кролі, кури. І це при тому, що своє майно та живність люди рятували, як могли: поки була електрика, заливали вогонь із шлангів, потім носили воду відрами. Також у Смоляниновому не залишили односельців наодинці з нещастям. Окремих погорільців взяли на постій до себе додому друзі чи знайомі, є намір при необхідності тимчасово розташувати їх у школі чи в амбулаторії.
На знімку автора : Олена Осиченко: «Ще вчора жаліли потерпілих від повені, а сьогодні самі стали погорільцями…»
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»