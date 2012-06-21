Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, фахівці ДСНС працювали як єдиний механізм, демонстрували злагодженість та відпрацьовували всі можливі надзвичайні події та ситуації, аби вчасно відреагувати, забезпечити правопорядок та захистити громадян від небезпеки.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, під час навчань відпрацьовувалися різноманітні, як теоретичні так і практичні ситуації, з якими протягом 2018 року стикалися підрозділи МВС. Правоохоронці звільняли «заручників», відбивали напад на поліцейську дільницю та адміністративні будівлі, забезпечували охорону громадського порядку та публічної безпеки під час масових заходів.
«Зведений підрозділ, до якого входять співробітники поліції Луганщини, відпрацював усі команди. Дії підрозділів фіксувалися у реальному часі, аналізувалися та корегувалися співробітниками оперативного штабу. Загальна оцінка дій підрозділу в перший день навчань – задовільна», – зазначив керівник зведеного загону поліції Луганщини полковник поліції Юрій Слухаєнко.