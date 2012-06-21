На обласний конкурс «Дивозвір» серед учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв привезли свої роботи юні аматори з усіх районів області. Тут були «сонце звір» і «веселун», «квітковий равлик» і «звір-порятунок», а також «круторогий крококрил».
Як повідомляє управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА, члени поважного журі побачили в роботах підростаючого покоління неабиякий творчий потенціал. Майже всі роботи отримали нагороди. А великою, загальною для всіх, стала участь в експозиції, яку влаштували під час обласної культурно-мистецька акції «Сяйво таланту». Вже втретє ця культурно-мистецька акція збирає кращі дитячо-юнацькі колективи Луганщини, які досягли успіху у різних видах мистецтва: це хореографічні колективи народного, бального, спортивного та сучасного танцю; вокальні ансамблі та солісти, циркові колективи високого виконавського рівня, які гідно презентують своє місто і район на головному підсумковому дитячому творчому заході області. Тепер тут були виставлені також найкращі роботи переможців обласного конкурсу творчих робіт зі скульптури на казкову тему «Дивозвір».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»