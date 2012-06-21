У багатьох містах та районах області уже готуються до нового сезону відпочинку і облаштовують пляжі. Наприклад, на березі озера Пісочне, яке знаходиться неподалік від Рубіжного, завезли 80 тонн свіжого піску, водолази тут очищають дно озера від гострих або небезпечних предметів.
Але виникла проблема: на цей час в області визначено та паспортизовано офіційно лише два місця масового відпочинку людей на водоймах у Лисичанську та Старобільську. За словами в. о. начальника управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Юрія Кульшая, паспортизації потребує ціла низка водних об’єктів, у тому числі — в Рубіжному.
Питання підготовки до купального сезону, а головне — заходи щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах, обговорили під час наради у Луганській ОДА, і відповідно до цього окреслено завдання для місцевих органів влади.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»