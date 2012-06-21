Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Перспективні плани зі створення ОТГ на тимчасово окупованих територіях в рамках децентралізації напрацьовані у відповідності до Методики формування спроможних громад, що була затверджена Урядом у 2015 році. За словами розробників, перший план формування ОТГ на Луганщині включав в себе 39 громад, з них 28 створюються на підконтрольній території і 11 — на тимчасово непідконтрольній. Критерії, які закладалися для формування громад на тимчасово непідконтрольній території, ті ж саме, що визначені методикою формування спроможних територіальних громад. Таким чином, Луганщина отримає необхідний інструмент для активного розвитку вже на наступний день після звільнення від російської окупації.
«Наразі створено робочу групу з розробки концепції нового адміністративно-територіального устрою області, який неможливо розглядати у відриві від плану формування територій на тимчасово окупованій частині області, які будуть неодмінно звільнені», — підкреслює заступник голови Луганської облдержадміністрації Геннадій Іваненко.
На думку розробників, громадяни України, які зараз проживають на непідконтрольній території, є тимчасовими заручниками російської агресії і вони будуть звільнені. Це лише питання часу. Тож розробники проекту хочуть бачити на мапі України такі громади як Алчевська, Довжанська, Луганська та інші, до того ж — такими ж успішними у перспективі, як і всі інші громади на території держави.