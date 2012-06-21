Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
З нового, 2019 року вартість послуги на водопостачання та водовідведення комунального підприємства, послугами якого користаються сім районів міг зрости до суми у 60 гривень за кубометр. Треба зазначити, що й зараз тарифи РКП «Старобільськвода» є найвищими в Україні.
Але такі тарифи можуть збурити місцеве населення. Аби не допустити такої ситуації, громадські активісти пропонують власні рішення цієї проблеми. Є навіть пропозиція про ліквідацію районного комунального підприємства «Старобільськвода», що «проводить розбалансовану та неефективну діяльність, встановлюючи не підйомні тарифи для міського населення», та передачу послуг «на утримання місцевих громад».
Після численних звернень споживачів послуг обласною владою розроблено низку заходів, які дозволять не допустити зростання тарифів, а у подальшому значно збалансувати витратну частину тарифів РКП «Старобільськвода».
«Для стабілізації собівартості послуг, що надає водоканал, нами запропоновано Старобільській райдержадміністрації, підприємству-водопостачальнику, та селищу Новоайдар розробити спільні заходи з пошуку альтернативних шляхів водопостачання споживачів у Новоайдарі, які повинні призвести до зниження витрат на вищеназвані послуги. Серед них застосування енергоефективного обладнання на водопровідних насосних станціях, буріння нових свердловин, застосування засобів автоматизації на технологічному обладнанні водоканалу», – розповів директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Сурай.
Крім того, місцеві бюджети семи районів області, які користуються послугами цього підприємства, мають виділити кошти для модернізації та реконструкції водопровідно-каналізаційних мереж.