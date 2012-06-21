Спеціальна робоча група щодо аналізу потреб та можливостей об'єктів соціальної сфери Луганщини спеціально виїжджає до міст та районів області та проводить діалоги з працівниками, клієнтами установ, профільними громадськими організаціями щодо проблем та перспектив роботи. Перевіряють все на власному досвіді, зокрема, і умови пересування територією осіб з інвалідністю на візочку. Таким чином громадськість залучається до розробки нової дворічної регіональної цільової програми соціального захисту населення області «Турбота».
Відвідують й підприємства, де могли б працювати люди з особливими потребами. Зокрема, нещодавно представники обласної асоціації організацій осіб з інвалідністю побували на ТОВ «Лисстальпром» у Лисичанську. Метою цього візиту було ознайомитись з роботою підприємства та розглянути можливість відкриття соціального бізнесу, тобто за допомогою якого можна надати людям з інвалідністю можливість забезпечити себе, свої родини, мати роботу, а отже кошти для нормального існування.
«Нажаль ми спостерігаємо тенденцію, що в країні соціальний бізнес розвивається дуже повільно, а інколи просто ліквідується, дуже часто він є майже неконкурентним.
Ідею розбудови такого бізнесу в області ми давно обговорюємо на різних рівнях, а сьогодні маємо принципову позицію обласної влади щодо необхідності її реалізації. Для нас принциповим є розвиток області, створення робочих місць і умов для соціалізації осіб з інвалідністю», — підкреслює голова обласної асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»