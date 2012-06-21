Керівництво Головного управління ДСНС України у Луганській області перевірило готовність особового складу до дій за призначенням. Як повідомляє відділ комунікації управління ДСНС, навчання провели у зв’язку з введенням на території 10-ти областей України воєнного стану.
Під час тренувань відбулося розгортання наметового містечка для особового складу.
Прибула пожежно-рятувальна техніка до місця дислокації. Встановлено польову кухню та інше обладнання для організації життєзабезпечення рятувальників.
Також цими днями проведено збори резервістів.
«На зборах ми обговорили усі аспекти евакуації населення та визначили основні завдання і дії під час особливого періоду. Звісно, у разі необхідності. У першу чергу, евакуації підлягають маломобільні групи населення, діти, інваліди, пенсіонери. А це майже 60 тисяч населення», – відзначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.
За його словами, у разі загострення військово-політичної обстановки під обстрілами можуть опинитися 83 населені пункти Луганщини з населенням понад 130 тисяч осіб.
За результатами навчань з виконання завдань в умовах правового режиму воєнного стану, рятувальники показали готовність до виконання дій за призначенням.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»