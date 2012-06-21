24 робочі комп’ютери органу місцевого самоврядування виявилися ураженими вірусом. Тож, через всі документи з публічною інформацією, які завантажувались на сайт міськради, відбувалося «інфікування» комп’ютерів користувачів порталу. Співробітники СБУ припинили розповсюдження шкідливої програми.
Як повідомляє пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, наразі перевіряється інформація щодо свідомого інфікування локальної комп’ютерної системи держустанови та причетності до кіберінциденту так званого «МДБ ЛНР». І вчергове кіберфахівці Служби безпеки України рекомендує держустановам дотримуватися антивірусних заходів для попередження інфікування та шифрування інформаційних систем.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»