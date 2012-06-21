Співробітники Служби безпеки України, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, спільно з Нацполіцією викрили на Луганщині місцевого мешканця, який займався збутом військових засобів ураження.
У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали мешканця Сєверодонецька під час чергової спроби збуту замовнику трьох ракетно-протитанкових гранатометів. Раніше оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисником восьми тротилових шашок вагою тисяча шістсот грамів, п’ятнадцяти гранат із запалами та понад півтори тисячі набоїв різного калібру.
Як повідомляє прес-служба відомства, наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дїі для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протипрапвної діяльності.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»