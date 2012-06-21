Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Як повідомляється на сайтах Станично-Луганської та Старобільської районних адміністрацій, на виконання пункту 19 Протоколу №4 від 12 лютого 2020 Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луганської обласної державної адміністрації, в рамках заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на гостру респіраторну хвороби, викликаною коронавірусом COVID- 19 обмежено проведення культурно-масових і спортивних заходів.
Це стосується проведення концертів до Міжнародного жіночого дня.