Непересічна культурна подія об’єднала 25 виконавців закладів естетичного виховання області, студентів музичних коледжів та професійних виконавців-вокалістів. Українську пісню — народну й авторську — конкурсанти виконували на високому рівні, торкаючись струн душі.
Членами журі цьогорічного конкурсу-фестивалю стали особливі для Луганщини люди: заслужена артистка України Анжеліка Рудницька, народна артистка України Світлана Мирвода, заслужений діяч мистецтв України, директор Сєверодонецького обласного музичного училища Марина Яворська.
16-річна Орина Радченко, якій журі одностайно віддало гран-прі, — самородок із селища Новопсков на Луганщині. Чудове й талановите дівча. «Ви б почули, як вона співає пісню Олександра Пономарьова у своїй версії! Майбутня гордість України», — коментує підсумки конкурсу Анжеліка Рудницька.
А на гала-концерті співали всі: учасники, переможці та члени журі. Потому Анжеліка Рудницька з колегами вирушила з концертами у прифронтову зону. Співали для бійців у Попасній, у Сватовому та Кремінній.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»