Правоохоронці завітали до вихованців Гірської обласної загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату. СБУ опікується Гірським інтернатом з 2015 року. Цього разу на День святого Миколая співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях привітали малечу ще й від імені колег із Західної України — з УСБУ у Львівській області. Представники спецслужби взяли участь у святковому концерті та передали підшефним подарунки — книжки, розвиваючі ігри, солодощі, одяг.
Як повідомляє прес-служба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, цей заклад для дітей з особливими потребами розташований у прифронтовому селищі, у декількох кілометрах від лінії розмежування. У інтернаті зараз живуть і навчаються 124 маленьких вихованці, серед них значна кількість сиріт та дітей з інвалідністю. З ними цілодобово працює колектив досвідчених вчителів та вихователів. Утім, щоб відчути себе потрібними суспільству, ці діти мають отримувати набагато більше уваги від дорослих, аніж їхні звичайні однолітки. У СБУ впевнені, що попереду у них щасливе життя у єдиній мирній Україні.
Вдячні діти влаштували для гостей справжній концерт-казку «Святий Миколаю прийди до нас із раю!».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»