Старости Білокуракинської громади пройшли навчальний курс в рамках проєкту DESPRO.
«У нашій громаді склалися досить довірливі відносини, і наша команда старост користується повагою серед населення. Саме старости є нашими агентами змін в сільських населених пунктах», — каже голова Білокуракинської громади Сергій Сірик.
За його словами, в рамках проєкту DESPRO усі старости громади пройшли навчальний курс «Старости: кроки успіху». Їхню старанність та успішність помітили, і, наприклад, староста села Нещеретове Анатолій Оселедько увійшов у двадцятку найкращих серед тих, що успішно пройшли цей курс. Тепер в Нещеретинському старостинському окрузі реалізується проєкт по створенню віддалених робочих місць адміністратора ЦНАП та фахівця із соціальної роботи. Зроблено ремонт в приміщеннях, придбано оргтехніку, чекають на меблі.
«По суті наші старости — це проєктні менеджери сіл. І ми намагаємося надавати їм всі необхідні знання та можливості для цього», — підкреслює Сергій Сірик. Він вважає, що після карантину саме активність громади допоможе успішно вийти із ситуації, бо «основні інструменти — це ефективне використання бюджетних коштів, громадський бюджет та довірливі відносини із громадою».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»