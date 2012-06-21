Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
ІІ Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Світогляд» має на меті представити сучасний український театр в розмаїтті форм і жанрів, у різних пластах драматургії в оригінальному погляді режисерів. У цьому році свої роботи представляють 10 професійних театральних колективів України з Дніпра, Києва, Львова, Маріуполя, Сєвєродонецька, Сум та Чернігова.
«До нас приїжджають колективи з різних областей, і відбувається загальнонаціональне театральне єднання і братерство», – каже директор Луганського обласного академічного музично-драматичного театру Сергій Дорофєєв.
За його словами, серед учасників фестивалю такий відомий колектив, як Театр на Лівому березі Дніпра з Києва. Вдруге беруть участь у фестивалі у Сєвєродонецьку Сумський театр імені Щепкіна, Чернігівський театр імені Шевченка та Донецький театр з Маріуполя.
Творчі колективи будуть змагатися у 5 номінаціях, а визначати переможців запросили знаних театрознавців з Києва та Львова.