На Луганщині спершу застрахували 99 медиків-інфекціоністів. До числа застрахованих увійшли й лікарі, і медсестри та санітари, а також працівники евакобригад, які здійснюють забір аналізів на дому. На це витратили понад 700 тисяч гривень.
А тепер ініціатива очільника області вже знайшла послідовників. З Троїцької об’єднаної громади повідомляють, що тут теж уже оформили страховки для 50 медиків. Фінансова допомога для роботи Троїцької лікарні під час карантину надійшла від місцевого відділення Союзу роботодавців АПК.
Як каже голова правління цього громадського об’єднання Володимир Гойденко, правління ухвалило рішення про перерахування допомоги медицині з розрахунку три гривні з гектару ріллі. І гроші уже надіслали двадцять вісім агроформувань району. Загальна сума підтримки склала 113,8 тисяч гривень.
«З цих коштів вже застрахували п’ятдесяти медпрацівників на випадок зараження коронавірусною інфекцією, також проводиться закупівля засобів індивідуального захисту, деззасобів та антисептиків»,— каже головна лікарка територіального медичного об'єднання Наталія Кайда.
За її словами, застрахували медичних працівників, що працюють у приймальному відділенні та у складі трьох бригад, що безпосередньо працюватимуть з пацієнтами з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»