Підприємці дбають про те, як зароблятимуть тільки-но закінчиться карантин у країні. У селі Березове, за підтримки Норвезької ради у справах біженців (NRC), створено енергетичний виробничий кооператив «Огоньок».
«Ми пройшли всі етапи: тренінги, семінари та навчальні візити. Ми офіційно зареєстрували наш кооператив, подали грантову заявку та нарешті отримали фінансову допомогу від NRC. Наразі придбали високопродуктивне обладнання для різання гілок дерев і кущів та виробництва тріски з них», - говорить очільник кооперативу Геннадій Леляков. До складу кооперативу входить 12 пайщиків та 2 працівники.
Як повідомляє пресслужба Норвезької ради у справах біженців (NRC), нове обладнання для заготівлі тріски наразі тестується. Члени кооперативу планують повністю забезпечити себе альтернативним паливом цього року, тим самим значно заощадити сімейний бюджет. Крім того, вони планують продавати надлишки альтернативного палива та інвестувати кошти в удосконалення своєї кооперативної асоціації.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»