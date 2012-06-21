Для вшанування подвигу та увічнення пам’яті про живих і полеглих воїнів-учасників АТО Державний архів Луганської області створює колекцію документів особового походження щодо подій на сході України. Зібрані матеріали згодом стануть базою для дослідження історії України початку ХХІ століття.
«Реалізуючи цей задум, хочемо донести достовірну інформацію про події, що відбуваються. Проект буде складним, тому що йдеться про почуття людини, а з учасниками АТО слід бути дуже делікатними», — наголосила заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик під час круглого столу, де йшлося про впровадження проекту.
Учасники заходу — керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, науковці двох вищих навчальних закладів області, представники громадських організацій наголосили: важливо, щоб ця книжка вийшла саме на території Луганської області.
Перед обласним архівом поставлено завдання зібрати максимальну кількість свідчень та документальних матеріалів, що згодом стануть базою для досліджень, яка надаватиме нащадкам повну інформацію про події, які відбувалися на сході України.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»