Чемпіонат України з акробатичного рок-н-ролу пройшов на Луганщині вперше після 2014 року. До Сєверодонецька з’їхались кращі представники танцювальних клубів України — загалом понад 250 спортсменів з Луганської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та міста Києва.
Учасники й гості міста пересвідчилися, що у поїздках на схід немає нічого небезпечного, а для багатьох це стало трампліном для подальших перемог.
Організатором чемпіонату в області виступив відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації «Федерація акробатичного рок-н-ролу України» в Луганській області. За словами заступника голови Луганської облдержадміністрації Катерини Лезгинської, для Луганщини — це один з пріоритетних неолімпійських видів спорту. Головним суддею змагань став суддя національної категорії, президент Луганської обласної федерації рок-н-ролу Олексій Фоменко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»