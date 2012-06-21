У Сєверодонецьку запропонували глядачам прем’єру вистави Альдо Ніколаї «Любов до скону». Не секрет, що в італійського драматурга зі світовим іменем, чиї п’єси завжди сучасні, жінка і чоловік — два абсолютно різні світи. Ці два створіння глибоко самотні, занадто егоцентричні, а любов між ними, хоч як парадоксально, схожа на війну.
Актори Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру запропонували глядачам подумати над цим.
«Цікаво було спостерігати за абсолютно різною й несподіваною реакцією чоловіків і жінок у глядацькій залі на одні й ті самі події у виставі. Вітаю всю творчу команду з цікавою роботою», — поділився враженнями директор театру Сергій Дорофеєв.
А те, що й після прем’єри в касі розкуплено квитки на виставу, доводить: шанувальники театрального мистецтва згодні з високою оцінкою нової роботи акторів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»