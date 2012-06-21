Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Перший форум регіональної коаліції Луганської області «Від спільного бачення до економічного зростання» – спільний захід представників проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» та Асоціації міст України у співпраці з Луганською облдержадміністрацією.
За словами керівника напряму сталого економічного розвитку Проекту USAID Брайана Мілаковського, «маємо змінити ментальне сприйняття Луганської області, щоб показати інвесторам, що тут розвивається малий бізнес, створюються робочі місця і люди стають активнішими».
За повідомленням організаторів, мета заходу – разом із ключовими партнерами визначити та узгодити цілі та перелік завдань, реалізація яких важлива для трансформації Луганської області.
Учасниками форуму стали виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, заступник директора проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» Тімоті Мадіган, керівники районних центрів, представники вищих навчальних закладів, а також інших проєктів USAID, які працюють у регіоні.