Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Військовослужбовці мобільної групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту зі складу Об’єднаних сил проводять обстеження залізничних колій на предмет наявності мін, боєприпасів, що не розірвалися та інших вибухонебезпечних предметів.
Роботи з розмінування залізниці проводяться згідно з відповідним розпорядженням командування ОТУ «Північ» на запит ПАТ «Укрзалізниця» з метою відновлення безпечного транспортного сполучення зі станцією Попасна. Протягом одного дня обстежується близько 1 км залізничних шляхів та прилеглої території.
Безпосередню організацію взаємодії з представниками СММ ОБСЄ, нагляд за дотриманням гарантій безпеки працівникам ПАТ «Укрзалізниця», задіяним у роботах на станції «Попасна», забезпечення дотримання режиму припинення вогню здійснюють офіцери української сторони СЦКК.
Як йдеться у повідомленні Української сторони СЦКК, крім розмінування об'єктів залізничного сполучення, сапери на прохання місцевих мешканців проводять очищення від вибухонебезпечних предметів доріг, шкіл, лікарень, інших об'єктів громадського користування, а також приватних будинків.