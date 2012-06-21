Загалом на конкурс було представлено 79 оригінальних графічних об'єктів, фотоплакатів і намальованих вручну робіт учнів шкіл мистецтв та студентів мистецьких навчальних закладів на різноманітну актуальну тематику, що цікавить молодь. Виявилося, що підлітків бентежить небезпека залежності від гаджетів і соціальних мереж, пропаганда штучного хутра, економічні проблеми України, відносини з країнами ЄС, пропагандистські ЗМІ, загально планетарні загрози і лиха тощо.
За результатами роботи поважного журі визначили 20 переможців. За підсумками конкурсу укладуть каталог робіт, а декілька кращих соціальних плакатів прикрасять білборди міста Сєвєродонецьк.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»