Армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт, дартс, настільний теніс та шахи – з таких видів спорту продемонстрували свої вміння 97 учасників спартакіади інвалідів праці під назвою «Сила духу», яка відбулася в Кремінній.
«Цей відкритий спортивний захід проводиться щорічно з метою підтримки у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у тому числі людей з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва. Акція проводиться заради цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту, залучення органів влади та громадськості до проблем потерпілих на виробництві», – каже голова обласної Асоціації організацій осіб з інвалiднiстю Микола Надулічний.
За його словами, у змаганнях, безпосереднім організатором яких є управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Луганській області, взяли участь команди трьох міст та шести районів області.