Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Під час заходу можна було поласуватися смачненьким, адже тут проводили майстер-класи з приготування кондитерських виробів, занотувати, як зробити красиву сукню – тут вчили шити одяг та сумки, а також подивитися на вироби будівельної, сільськогосподарської, хімічної та наукової галузей. Так наочно близько півсотні навчальних закладів Луганщини презентували свої надбання майбутнім абітурієнтам. А після того на школярів чекала творча та інтелектуальна гра-квест, під час якої діти вигадували рекламні салогани, розробляли бізнес-план та бюджет підприємства.
Сучасним підприємствам потрібні саме такі – здібні та креативні працівники. Про це йшлося під час круглого столу, адже на форум запросили й кілька десятків роботодавців, які мають потребу у фахівцях робітничих професій. За словами директора Луганського обласного центру зайнятості Сергія Болотського, загалом прогнозування ринку праці відтепер є пріоритетною функцією саме служби зайнятості.
«Саме центри зайнятості повинні передбачити потреби роботодавців у кадрах, володіти прогнозними даними щодо вивільнення працівників та впевнено реагувати на ці виклики», – підкреслив Сергій Болотський.
За його словами, такі зміни пов’язані із запланованим переведенням Державної служби зайнятості України під контроль Міністерства розвитку економіки та формування державної політики у сфері праці.
Організатори форуму, до складу яких увійшли керівники обласного департаменту освіти, обласного центру зайнятості та Програми ООН із відновлення та розбудови миру, вважають, що захід допоможе підвищити імідж робітничих професій серед молоді та допомогти старшокласникам обрати улюблений і затребуваний фах.