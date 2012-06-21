Прекрасна звістка надійшла з прифронтового селища Золоте: талановитий юний художник, учень місцевої школи мистецтв Дмитро Андріянов посів третє місце в обласному конкурсі «Мистецтво і діти». «Урядовий кур'єр» писав про творчість хлопчини в номері від 10 жовтня 2019 роки («Щит із дитячих картин для прифронтового Золотого»).
«Карантин — то таке, що минає. При бажанні життя не змінюється, а рухається все у тих же напрямках, якщо прикрашати світ яскравими фарбами. Сьогодні не тільки отримали диплом і кубок з міжнародного конкурсу «Зірка» за зайняте 1 місце в номінації «Образотворче мистецтво», але й прекрасну новину з області — Дмитро посів третє місце в конкурсі «Мистецтво і діти». Хочу уточнити, що ця нагорода — за гру та ще й на флейті, яка наполовину зламана! Але ми обов'язково вирішимо й цю проблему», — повідомила бабуся талановитого виконавця Олена Винокурова.
Обласний конкурс індивідуальної виконавської майстерності заснований в 2011 році і проводиться серед учнів мистецьких шкіл області. Цього року через пандемію COVID-19, конкурс відбувся в режимі надання учасниками відеозаписів своїх виступів. Участь взяли 280 учнів з 25 мистецьких шкіл області.
Під час урочистого нагородження учасники побачили відеодобірку виступів 25 маленьких конкурсантів, які посіли перші місця. Голова Луганської ОДА запропонував юним музикантам дати окремий концерт після закінчення карантину.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»