До Центру відтепер можна подати документи про примусове виконання рішень та інші документи виконавчого провадження за принципом екстериторіальності, одержати відомості з автоматизованої системи виконавчого провадження сторонам виконавчого провадження у межах усієї території України, ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, оплатити заборгованість чи авансовий внесок через термінал, отримати інформаційну допомогу, консультації тощо.
За словами заступника міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлани Глущенко, це другий в країні офіс «Центр виконання рішень» в рамках експериментального проекту та перший в східному регіоні.
Загалом проект поширюється на Луганську, Дніпропетровську, Сумську, Одеську області та Київ.
«Інноваційний формат роботи з громадянами дозволить звертатися до відповідного центру за принципом екстериторіальності», – додала начальник Головного територіального управління юстиції у Луганській області Тетяна Філатова.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»