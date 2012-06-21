Посольство Японії в Україні долучило нинішній адміністративний центр Луганщини Сєверодонецьк до переліку міст, де з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома державами висаджено дерева сакур.
«Японський народ підтримує в Україні людей, які страждають від захоплення їхньої території. Наша країна надає гуманітарну допомогу, а також допомогу у відновленні інфраструктури. Сакура — це символ Японії, і щовесни вона прекрасна у цвітінні», — сказав Посол Японії в Україні пан Шигекі Сумі під час акції урочистого висаджування дерев на площі Дружби народів.
Урочистості не зіпсувала навіть вітряна й не за сезоном холодна погода. Щоправда, саме тоді, коли лопати торкнулися землі, визирнуло сонце.
«За два роки всі сакури зацвітуть», — наголосив Шигекі Сумі.
На це дуже сподіваються у Сєверодонецьку, де за фінансової підтримки Японії відновлено шляхопровід, виконано ремонти в школах та введено в дію дитячий садок.
За словами голови Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза, день закладання сакурового саду знаковий.
«Це символічне об’єднання між Луганщиною та Японією, найпершого донора для потерпілих східних областей, увічнює нашу дружбу, — зазначив посадовець. — Символ Японії — сакура, а України — калина. Триває Рік Японії в Україні. Та сподіваємося, настане час, коли буде оголошено Рік України в Японії, і тоді ми обов’язково посадимо там нашу калину».
В Україні в межах Року Японії за рішенням президентів двох країн буде висаджено 2500 сакур. Уже вкоренилися 760 дерев. Сєверодонецьк відкрив четвертий десяток українських міст, де тепер чекатимуть на прекрасне цвітіння навесні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»