Луганщина має туристичний потенціал, адже історія Донбасу тісно пов’язана з іменами знаних європейців, котрі тут заснували сучасні на свій час виробництва. І молодь має знати про події й історичні постаті, що впливали на суспільні, політичні процеси та економічний розвиток краю й України. Такі завдання визначено було під час обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв при закладах освіти «Край, в якому я живу».
Як повідомляє обласний департамент освіти і науки, особливо зацікавили учасників заходу та членів журі оглядові екскурсії музеями історії села Нижня Покровка Старобільського району, заочна екскурсія-розповідь про створення та існування штейгерської школи, розвиток гірської справи у Лисичанську.
Журі визначило переможців, які у березні поїдуть до Тернополя, щоб представити Луганщину на всеукраїнському турі конкурсу. А для всіх учасників заходу керівник гуртків Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства Тетяна Сергеєва провела майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки, пташки, яка символізує наближення весни.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»