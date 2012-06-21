Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Нині на Луганщині 1701 сім’я з 3272 дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Ними на постійній основі опікується соціальний проєкт «СОС Дитячі містечка».
Днями команда цієї міжнародної благодійної організації на чолі із Національним директором СОС Дитячі Містечка Україна Сергієм Лукашовим обговорила із представниками соціальних служб Луганщини світові тенденції впровадження державно-приватного партнерства та можливості імплементації цього механізму у сфері захисту прав дітей, зокрема, створення мультифункціональних центрів підтримки дітей та сімей. Зокрема, говорили й про те, чи можливо інструмент державно-приватного партнерства застосувати у цій чутливій сфері, які є ризики та подальші кроки.
На думку заступника голови Луганської ОДА Катерини Безгинської, треба розглядати й «нові форми співробітництва, щоб досягти нашої спільної мети – діти мають виховуватися в сім’ях».
Учасники заходу відзначили цікавий досвід з цього питання, про який доповіла зовнішній сертифікований експерт з питань державно-приватного партнерства СОС Дитячі містечка Міжнародної асоціації, директор з питань розвитку міжнародного бізнесу Global PPP Forum (м. Сеул, Республіка Південна Корея) Ірина Цай.